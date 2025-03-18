السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد تضامنها الكامل مع سوريا حكومةً وشعبًا، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضيها. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، شددت المملكة على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي هذه الانتهاكات الإسرائيلية بشكل جاد وحازم.

وأكد البيان أن الاعتداءات الإسرائيلية تُمثل خرقًا فاضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، محذرًا من المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة. وأدان البيان بشكل قاطع القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية.