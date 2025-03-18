رئيس الوزراء الإسباني عن الضربات الإسرائيلية على غزة: غير مقبولة!

وصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص بأنها "غير مقبولة". وجاء في منشور لسانشيز على منصة "إكس": "فظيعة. محزنة. غير مقبولة".



