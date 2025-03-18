رئيس الوزراء الإسباني عن الضربات الإسرائيلية على غزة: غير مقبولة!
وصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص بأنها "غير مقبولة". وجاء في منشور لسانشيز على منصة "إكس": "فظيعة. محزنة. غير مقبولة".
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، من جهتها، في بيان، إن مدريد "تطالب باستئناف وقف إطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى الإفراج عن كل الرهائن وتحسين الوضع الإنساني".
وتابعت الوزارة "إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".