بالفيديو: مخطط لاغتيال الشرع واتّهام لبنانيين!

ووفقاً للفيديو، خططت الخلية في البداية لتفجير سيارة مفخخة في معلولا، ولكن العملية فشلت بسبب التشديد الأمني. بعدها، خططوا لتنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وأكد أحد المتهمين أنه تواصل مع لبنانيين لتفجير العبوات داخل المقام بهدف إثارة الفتنة.

وأشارت الداخلية السورية: "كانت الخطة تقضي بتنفيذ 2 من عناصر الخلية التفجير ‏في المقام، ويتنكر الثالث كصحافي في حال قدوم الرئيس أحمد الشرع ‏وتجمّع الناس، وينفّذ التفجير".

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