خامنئي: الضربات الأميركية على اليمن جريمة ينبغي التصدي لها

الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها