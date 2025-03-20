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عربي و دولي

ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق: "سوريا للجميع"

2025-03-20 | 15:56
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ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق: &quot;سوريا للجميع&quot;
ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق: "سوريا للجميع"

أعادت برلين رسميا فتح سفارتها في دمشق الخميس تزامنا مع زيارة لوزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي التقت الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وحضّت السلطات على ضمان الأمن واحتواء المجموعات المسلحة كي تكون "سوريا للجميع".

وبعد ثلاثة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، تسلّمت وزيرة الخارجية الألمانية رسميا مفاتيح السفارة التي أُغلقت عام 2012 بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد وتحوّلها نزاعا داميا مع قمعها من قبل السلطات.

والتقت بيربوك خلال زيارتها الشرع ونظيرها أسعد الشيباني، على ما أفادت الرئاسة السورية، في وقت لا تزال السلطات الانتقالية تواجه الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية في بلد رزح لسنوات تحت وطأة نزاع دام.

وشدّدت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي في دمشق على ضرورة "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

وقالت "من الضروري ضبط الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم"، مضيفة "ينبغي الحؤول دون أي محاولة جديدة للتصعيد". 

ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق: "سوريا للجميع"

عربي و دولي

دمشق

سوريا

أنالينا بيربوك

أحمد الشرع

السفارة الألمانية

نظام الأسد

ألمانيا

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