"سنسيطر على أجزاء من قطاع غزة".. إليكم تصريح وزير الحرب الإسرائيلي!

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي سيسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة، حتى تفرج حركة حماس عن الرهائن المحتجزين لديها".

وقال كاتس في تصريحات نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست": "أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية البلدات الإسرائيلية والجنود".



وتابع: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح الرهائن، زادت الأراضي التي ستخسرها، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".



كما قال إن "الضغط الإسرائيلي سيشمل إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة التوطين".



واختتم حديثه قائلاً: "إذا لم يفرج عن الرهائن، ستواصل إسرائيل الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي في القطاع للسيطرة الدائمة".