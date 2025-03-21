ضبط مستودع يحتوي على ملايين حبوب الكبتاغون

أعلنت السلطات السورية، القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون في حلب وضبط مستودع يحتوي على كميات كبيرة من هذا المخدر.



وبحسب ما نشرته وكالة "سانا" السورية للأنباء، "تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب من إلقاء القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون بعد عملية أمنية ناجحة".



وقالت وزارة الداخلية إن "إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب تتمكن من إلقاء القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون بعد عملية أمنية ناجحة، أسفرت عن ضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل المقبوض عليه إلى القضاء المختص".