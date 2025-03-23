"ستكون الأكثر فتكاً".. ترامب يكشف عن المقاتلة الجديدة!
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 21 آذار، النقاب عن الطائرة المقاتلة من الجيل السادس "إف-47"، والتي من المنتظر أن تحل محل "إف-22 رابتور".
وقال ترامب في البيت الأبيض إن طائرة "إف-47" ستكون الأكثر تقدماً وقدرة وفتكاً على الإطلاق"، مضيفاً: "لن يتوقع أعداء أميركا ذلك أبدا".
واختار سلاح الجو الأميركي شركة بوينغ لبناء طائرته المقاتلة من الجيل التالي، والمعروفة باسم F-47 NGAD، أي "الهيمنة الجوية من الجيل التالي".
من المتوقع أن تكون هذه الطائرة أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً على الإطلاق.
وبلغت قيمة العقد حوالي 20 مليار دولار.