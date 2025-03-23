"ستكون الأكثر فتكاً".. ترامب يكشف عن المقاتلة الجديدة!

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 21 آذار، النقاب عن الطائرة المقاتلة من الجيل السادس "إف-47"، والتي من المنتظر أن تحل محل "إف-22 رابتور".