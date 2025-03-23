عاجل
تابعوا حلقة جديدة من مسلسل "البطل" الآن على الجديد
تابعوا حلقة جديدة من مسلسل "البطل" الآن على الجديد
وزير الحرب الإسرائيلي: اغتلنا رئيس حكومة حماس البديل في الغارة على مستشفى ناصر
وزير الحرب الإسرائيلي: اغتلنا رئيس حكومة حماس البديل في الغارة على مستشفى ناصر
إعلام حوثي: تجدد القصف الأميركي على محيط مدينة صعدة في شمال اليمن
إعلام حوثي: تجدد القصف الأميركي على محيط مدينة صعدة في شمال اليمن
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
10
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:51
بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!
07:12
كاميرا الجديد توثق آثار العدوان على صور مساء أمس (فيديو)
02:43
"ستكون الأكثر فتكاً".. ترامب يكشف عن المقاتلة الجديدة!
2025-03-21
"إفطارك قد يكون السبب".. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!
2025-03-20
"آسف".. زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)
عربي و دولي
وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين
2025-03-23 | 13:31
A-
A+
وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين
مقالات ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة فرض واشنطن عقوبات على سفن وأفراد وكيانات بحجة مشاركتهم في بيع النفط الإيراني
وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
الخارجية السعودية: ندين القصف الاسرائيلي المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين في غزة
وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين
عربي و دولي
الخارجية
الإيراني:
هجمات
الكيان
الصهيوني
الواسعة
ولبنان
ومجازره
المدنيين
العودة الى الأعلى
القناة 12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعترض صاروخا أطلق من اليمن
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى ومدن وبلدات عدة وسط إسرائيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:34
وزير الحرب الإسرائيلي: اغتلنا رئيس حكومة حماس البديل في الغارة على مستشفى ناصر
16:34
وزير الحرب الإسرائيلي: اغتلنا رئيس حكومة حماس البديل في الغارة على مستشفى ناصر
16:34
إعلام حوثي: تجدد القصف الأميركي على محيط مدينة صعدة في شمال اليمن
16:34
إعلام حوثي: تجدد القصف الأميركي على محيط مدينة صعدة في شمال اليمن
16:19
حماس:استشهاد القيادي إسماعيل برهوم في غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي
16:19
حماس:استشهاد القيادي إسماعيل برهوم في غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي
يحدث الآن
خاص الجديد
16:38
تابعوا حلقة جديدة من مسلسل "البطل" الآن على الجديد
عربي و دولي
16:34
وزير الحرب الإسرائيلي: اغتلنا رئيس حكومة حماس البديل في الغارة على مستشفى ناصر
عربي و دولي
16:34
إعلام حوثي: تجدد القصف الأميركي على محيط مدينة صعدة في شمال اليمن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-20
فيديو - حسن فضل الله: نتعامل بجدية عالية مع المفاوضات.. والعدو لن يفرض شروطه
2025-03-18
عائلات الرهائن الاسرائيليين لنتنياهو: كف عن قتل أبنائنا!
2024-11-22
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: الإتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوماً ينسحب خلالها حزب الله لشمال نهر الليطاني
2024-11-16
وزير الدفاع الإيراني يبدأ زيارة إلى سوريا
13:31
وزير الخارجية الإيراني: ندين بشدة هجمات الكيان الصهيوني الواسعة على غزة ولبنان ومجازره بحق المدنيين
21:48
جنبلاط يحذّر من الوقوع في الفخ: لنتواصل على القاعدة القومية لا الدرزية
بالفيديو
بالفيديو
13:57
مقدمة النشرة المسائية 23-03-2025
06:38
لبنان يودّع الاعلامية هدى شديد.. وصلاة على راحة نفسها في كنيسة مار جرجس وسط بيروت
2025-03-22
شُبهة وراء الصورايخ
2025-03-22
مقدمة النشرة المسائية 22-03-2025
2025-03-22
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-21
هل مُنع السوريون من دخول الضاحية؟ وهذا ما يفعله حزب الله بشوارعها
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:44
هكذا حُيّدت بيروت عن الاستهداف أمس!
عربي و دولي
13:44
هكذا حُيّدت بيروت عن الاستهداف أمس!
محليات
18:11
"حزب الله" ينعى أحد عناصره رضوان سليم عواضة من بلدة شيحين
محليات
18:11
"حزب الله" ينعى أحد عناصره رضوان سليم عواضة من بلدة شيحين
محليات
02:22
"لهذا السبب جاءت مواقف الرئيس سلام بشأن السلاح".. مصدر نيابي يكشف (الأنباء الكويتية)
محليات
02:22
"لهذا السبب جاءت مواقف الرئيس سلام بشأن السلاح".. مصدر نيابي يكشف (الأنباء الكويتية)
عربي و دولي
02:15
"عمال سوريون سمموا مطاعم في العراق".. وثيقة أثارت لغطاً!
عربي و دولي
02:15
"عمال سوريون سمموا مطاعم في العراق".. وثيقة أثارت لغطاً!
محليات
04:14
"الأحد أول أيام عيد الفطر".. بيان صادر عن مكتب فضل الله
محليات
04:14
"الأحد أول أيام عيد الفطر".. بيان صادر عن مكتب فضل الله
عربي و دولي
09:06
صاروخ على مطار بن غوريون
عربي و دولي
09:06
صاروخ على مطار بن غوريون
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025