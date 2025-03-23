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عربي و دولي

وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة

2025-03-23 | 13:32
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وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
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وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة

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