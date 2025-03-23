الحوثي: مستعدون لمساندة لبنان

وأضاف: "نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إسناد إخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني في أي تطورات كبيرة أو تصعيد صهيوني شامل".

وأشار الحوثي إلى أننا "لن تتفرج على الاعتداءات الصهيونية على لبنان، ونقول لإخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني: لستم وحدكم، ونحن إلى جانبكم في أي عدوان".

وأضاف: "في أي ظرف يتطلب منا التدخل إلى جانب إخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني، فنحن مستعدون لذلك".