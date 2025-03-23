رسالة أميركية لإيران: لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكرياً (فيديو)

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، إن رسالة الرئيس دونالد ترمب للمرشد الإيراني علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد محتمل هي محاولة لتجنب العمل العسكري.



وأضاف لقناة "فوكس نيوز": "لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكرياً.. رسالتنا لإيران هي: دعونا نجلس معاً، ونرى ما إذا كان بإمكاننا، من خلال الحوار والدبلوماسية، الوصول إلى الحل الصحيح. إذا استطعنا، فنحن مستعدون لذلك. وإذا لم نستطع، فإن البديل ليس خياراً جيداً".



وذكر ترمب هذا الشهر أنه بعث الرسالة إلى خامنئي، وحذر من أن "هناك طريقتين للتعامل مع إيران: عسكرياً أو من خلال إبرام اتفاق".



ورفض خامنئي العرض الأميركي لإجراء محادثات، ووصفه بأنه "خداع"، وقال إن التفاوض مع إدارة ترمب "سيؤدي إلى تشديد العقوبات وزيادة الضغوط على إيران".