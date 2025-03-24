دعم أميركي لإسرائيل ومساعٍ لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن روبيو أكد لنتانياهو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وأعرب عن عزم واشنطن استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، من خلال العمليات العسكرية ضد الحوثيين.كما أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، بيانا أشار فيه إلى ما وصفه بـ"الدعم غير المشروط" من جانب واشنطن لإسرائيل وسياساتها.