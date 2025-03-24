القناة 11 الإسرائيلية: 8 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل منذ استئناف الجيش عملياته الحربية قبل 6 أيام

إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعلن حظر التجول في مدينتي اللاذقية وجبلة من الساعة 8 مساء حتى 8 صباح غد وفي مدينة حمص من الساعة 6 مساء اليوم إلى 8 صباح غد