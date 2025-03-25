الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
24
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:42
رحلة تتوقف فجأة في السماء.. لسبب غريب!
03:25
"عضّة" تجرّد ملكة جمال من لقبها!
02:22
تسلا تشتعل.. وماسك غاضب: "أعمال إرهابية"
02:07
تخوّف على منطقة لبنانية!
2025-03-23
بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!
عربي و دولي
البيت الأبيض: الضربات ضد الحوثيين ناجحة وهذا هو الأهم بالنسبة لترامب
2025-03-25 | 08:56
A-
A+
البيت الأبيض: الضربات ضد الحوثيين ناجحة وهذا هو الأهم بالنسبة لترامب
مقالات ذات صلة
وزير الخزانة الأميركي: الهجوم ضد الحوثيين ليس سوى بداية للضغط الأقصى ضد إيران
الصحافي جو تابت لـ "وهلق شو": "زيارة نتنياهو لترامب بثت السم في أروقة البيت الأبيض لأنه نقل أخباراً تفيد بأن الجيش اللبناني لم يقم بواجبه كاملاً وباعتقادي الإسرائيليون باقون في الجنوب
أ ف ب: ضربات إسرائيلية تطال صنعاء والحديدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين في اليمن
البيت الأبيض: الضربات ضد الحوثيين ناجحة وهذا هو الأهم بالنسبة لترامب
عربي و دولي
الأبيض:
الضربات
الحوثيين
ناجحة
الأهم
بالنسبة
لترامب
العودة الى الأعلى
رويترز: أميركا سلمت سوريا قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات
البيت الأبيض عن مشاركة الرسائل الهاتفية حول اليمن: لم تتضمن معلومات سرية!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:28
الخارجية السورية: ندعو لفتح تحقيق دولي حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بدرعا والقنيطرة
10:28
الخارجية السورية: ندعو لفتح تحقيق دولي حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بدرعا والقنيطرة
10:26
تقرير للمخابرات الأميركية: روسيا تطور قمراً صناعياً يحمل سلاحاً نووياً وقد تكون له عواقب مدمرة على واشنطن والعالم
10:26
تقرير للمخابرات الأميركية: روسيا تطور قمراً صناعياً يحمل سلاحاً نووياً وقد تكون له عواقب مدمرة على واشنطن والعالم
09:00
رويترز: أميركا سلمت سوريا قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات
09:00
رويترز: أميركا سلمت سوريا قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات
يحدث الآن
فن
10:46
قمر الطائي تحسم حقيقة علاقتها العاطفية بـ الشامي
عربي و دولي
10:28
الخارجية السورية: ندعو لفتح تحقيق دولي حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بدرعا والقنيطرة
عربي و دولي
10:26
تقرير للمخابرات الأميركية: روسيا تطور قمراً صناعياً يحمل سلاحاً نووياً وقد تكون له عواقب مدمرة على واشنطن والعالم
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:24
"تحرير مخطوفة وتوقيف زوجة الخاطف".. مداهمة للجيش!
10:12
"السلاح غير الشرعي أولوية لا تحتمل التأجيل".. بيان للكتائب!
01:51
"صواريخ المطلة".. توقيفات وماذا عن هويّة مطلقها؟ (الجمهورية)
08:02
شروط غريبة للدخول الى حفل حاتم عمور في الرباط.. اليكم التفاصيل
2025-01-08
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعاً
2025-03-23
وزير الخارجية الإيراني: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الكيان الصهيوني ومنع تفاقم انعدام الأمن بالمنطقة
بالفيديو
بالفيديو
08:27
من مطار القليعات.. مراسل الجديد يطلعنا على التفاصيل
18:08
هذه مواصفات حاكم مصرف لبنان الجديد بنظر صندوق النقد والمصارف والأميركيين
14:12
مقدمة النشرة المسائية 24-03-2025
13:45
بلاغ ضد الاعلامية السورية غالية الطباع بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل
11:32
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-24
جلسة للجان النيابية المشتركة انعقدت برئاسة بري.. التفاصيل مع مراسل الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:12
إقالة مفاجئة تهزّ أحد المناصب العليا
محليات
03:12
إقالة مفاجئة تهزّ أحد المناصب العليا
محليات
02:07
تخوّف على منطقة لبنانية!
محليات
02:07
تخوّف على منطقة لبنانية!
محليات
01:51
"صواريخ المطلة".. توقيفات وماذا عن هويّة مطلقها؟ (الجمهورية)
محليات
01:51
"صواريخ المطلة".. توقيفات وماذا عن هويّة مطلقها؟ (الجمهورية)
منوعات
03:42
رحلة تتوقف فجأة في السماء.. لسبب غريب!
منوعات
03:42
رحلة تتوقف فجأة في السماء.. لسبب غريب!
خاص الجديد
06:57
"بدي راس عماد".. تساؤلات حول "الاستعجال" في التخلص من كريدية بأوجيرو
خاص الجديد
06:57
"بدي راس عماد".. تساؤلات حول "الاستعجال" في التخلص من كريدية بأوجيرو
محليات
11:26
بوعاصي لبري: "شو قصة الطائفية معك؟"
محليات
11:26
بوعاصي لبري: "شو قصة الطائفية معك؟"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025