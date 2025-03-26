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عربي و دولي

إتصال بين الرئيسين الأميركي والإماراتي.. وهذا ما تم بحثه!

2025-03-26 | 01:54
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إتصال بين الرئيسين الأميركي والإماراتي.. وهذا ما تم بحثه!
إتصال بين الرئيسين الأميركي والإماراتي.. وهذا ما تم بحثه!

بحث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة وذلك في إطار الشراكة الممتدة التي تجمع البلدين، بحسب "وام".

كما تطرق الاتصال إلى "نتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني إلى الولايات المتحدة مؤخرا، والتي شهدت إعلان اتفاقات وشراكات مهمة بين البلدين، بخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والطاقة وما لهذه الاتفاقات والشراكات من نتائج إيجابية على مستقبل العلاقات الثنائية".

كما استعرض الجانبان "عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الاماراتي "على أهمية إتاحة المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب في القطاع، ودعم مسار حل الدولتين باعتباره أساساً لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة ما يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها وشعوبها".

وأكد "حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين ويدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم، وذلك انطلاقا من نهج الدولة الثابت تجاه دعم التعاون والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي".

كما أكد الجانبان حرصهما على "مواصلة دفع علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين إلى الأمام بما يحقق مصالحهما المشتركة".
إتصال بين الرئيسين الأميركي والإماراتي.. وهذا ما تم بحثه!

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