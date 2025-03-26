نيران "أميركية - يمنية" متبادلة!

ذكرت وسائل إعلام حوثية، أن "الجيش الأميركي شن نحو 17 غارة على محافظة صعدة خلال الليلة الماضية".

وشن الطيران الأميركي عدة غارات على محافظة عمران.



الغارات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ للمرة الثالثة في مزارع تابعة لقيادات حوثية في منطقة آل سالم بمحافظة صعدة، فيما تعرضت مديرية سحار في ذات المحافظة إلى غارتين جويتين.



وكان قد أعلن الحوثيون في بيان عن "استهدافهم حاملة الطائرات الأميركية هاري تورمان وعدد من القطع البحرية".



كما أشار الحوثيون إلى استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة يافا باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدين أن العملية حققت هدفها.