الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

حاول إخماد النيران.. فلقي مصرعه!

2025-03-26 | 02:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حاول إخماد النيران.. فلقي مصرعه!
حاول إخماد النيران.. فلقي مصرعه!

لقي قائد مروحية مصرعه اليوم أثناء مشاركته في عمليات مكافحة حرائق الغابات الضخمة التي تجتاح المناطق الجنوبية الشرقية من كوريا الجنوبية، بحسب "روسيا اليوم".

وسرعان ما تحولت مهمة الإنقاذ الروتينية إلى مأساة عندما تحطمت المروحية التي يقودها الضابط أثناء محاولته السيطرة على النيران المشتعلة منذ 5 أيام، والتي أودت بحياة 18 شخصا على الأقل حتى الآن، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. كما أصيب 10 أشخاص، بينهم حالتان خطيرتان، وفقا لآخر حصيلة رسمية. ولم تكتف النيران باجتياح أكثر من 17 ألف هكتار من الغابات، بل امتدت إلى تدمير 209 منازل ومنشآت صناعية، بالإضافة إلى معبد "غوونسا" الأثري في بلدة أويسونغ، الذي يعود تاريخه إلى عام 681 ميلادية خلال عهد مملكة شيلا القديمة.

وقد نجت بعض الكنوز الوطنية التي كانت محفوظة داخل المعبد بفضل عمليات الإخلاء السريع، لكن المبنى التاريخي تعرض لأضرار جسيمة.  
حاول إخماد النيران.. فلقي مصرعه!

عربي و دولي

نيران

كوريا الجنوبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلام بريطاني: مسؤولون يخشون تسريبات استخباراتية بعد الخرق الأمني لفريق ترامب
نيران "أميركية - يمنية" متبادلة!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

تسريبات البيت الأبيض: خلافات تهز إدارة ترامب!
03:31

تسريبات البيت الأبيض: خلافات تهز إدارة ترامب!

في حادثة غير مسبوقة، هزت الأوساط السياسية الأميركية تسريبات كشفت عن خطأ جسيم داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تم تسريب خطط عسكرية سرية ضد الحوثيين في اليمن عن طريق الخطأ.

03:31

تسريبات البيت الأبيض: خلافات تهز إدارة ترامب!

في حادثة غير مسبوقة، هزت الأوساط السياسية الأميركية تسريبات كشفت عن خطأ جسيم داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تم تسريب خطط عسكرية سرية ضد الحوثيين في اليمن عن طريق الخطأ.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025