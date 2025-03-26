حاول إخماد النيران.. فلقي مصرعه!

لقي قائد مروحية مصرعه اليوم أثناء مشاركته في عمليات مكافحة حرائق الغابات الضخمة التي تجتاح المناطق الجنوبية الشرقية من كوريا الجنوبية، بحسب "روسيا اليوم".



وسرعان ما تحولت مهمة الإنقاذ الروتينية إلى مأساة عندما تحطمت المروحية التي يقودها الضابط أثناء محاولته السيطرة على النيران المشتعلة منذ 5 أيام، والتي أودت بحياة 18 شخصا على الأقل حتى الآن، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين. كما أصيب 10 أشخاص، بينهم حالتان خطيرتان، وفقا لآخر حصيلة رسمية. ولم تكتف النيران باجتياح أكثر من 17 ألف هكتار من الغابات، بل امتدت إلى تدمير 209 منازل ومنشآت صناعية، بالإضافة إلى معبد "غوونسا" الأثري في بلدة أويسونغ، الذي يعود تاريخه إلى عام 681 ميلادية خلال عهد مملكة شيلا القديمة.



وقد نجت بعض الكنوز الوطنية التي كانت محفوظة داخل المعبد بفضل عمليات الإخلاء السريع، لكن المبنى التاريخي تعرض لأضرار جسيمة.