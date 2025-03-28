"على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل".. مواقف جديدة لـ "أورتاغوس"!

أكدت نائب المبعوث الأميركي في الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حديث للعربية، أنه "لا نريد حرباً بل نرغب في استمرار وقف النار بين لبنان وإسرائيل".