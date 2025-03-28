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عربي و دولي

"على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل".. مواقف جديدة لـ "أورتاغوس"!

2025-03-28 | 11:48
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&quot;على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل&quot;.. مواقف جديدة لـ &quot;أورتاغوس&quot;!
"على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل".. مواقف جديدة لـ "أورتاغوس"!

أكدت نائب المبعوث الأميركي في الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حديث للعربية، أنه "لا نريد حرباً بل نرغب في استمرار وقف النار بين لبنان وإسرائيل".

وأضافت أورتاغوس: "حان الوقت للدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، الرئيس اللبناني جوزاف عون يدعم المفاوضات الدبلوماسية".

وشددت على أن "أميركا تؤكد ضرورة نزع سلاح حزب الله بالكامل، وايران والحزب هما من جرا لبنان للحرب".

وتابعت: "نعمل بكل قوتنا لضمان منع تسليح حزب الله ولبنان لم يكن ليدخل الحرب لولا إيران والحزب".

ولفتت أورتاغوس إلى أنه "على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل وانسحابها من النقاط الخمس يجب أن يتم عبر المفاوضات"، مشيرةً إلى رغبة أميركا في استمرار وقف النار في لبنان.
 
 
 
"على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل".. مواقف جديدة لـ "أورتاغوس"!

عربي و دولي

مورغان اورتاغوس

لبنان

اسرائيل

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