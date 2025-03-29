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أ.ب: الولايات المتحدة انتقلت من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات باليمن لاستهداف المسؤولين وقصف المدن
2025-03-29 | 07:18
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أ.ب: الولايات المتحدة انتقلت من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات باليمن لاستهداف المسؤولين وقصف المدن
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عربي و دولي
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