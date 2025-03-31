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الخارجية الروسية: موسكو ترفض بشكل قاطع فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا من دول تزودها بالأسلحة
2025-03-31 | 04:17
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الخارجية الروسية: موسكو ترفض بشكل قاطع فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا من دول تزودها بالأسلحة
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عربي و دولي
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