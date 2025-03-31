بعد ثوان.. فشل وانفجر في اول رحلة له (فيديو)

انفجر في السماء.. صاروخ الفضاء الألماني غير المأهول سبيكتروم يفشل بعد ثوانٍ من انطلاقه خلال محاولة إقلاعه في النرويج، حيث كان مقرراً أن يقوم بأول رحلة مدارية تنطلق من أوروبا.