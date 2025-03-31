المرصد السوري: سماع دوي انفجارات بمحيط مدينة جبلة

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح للاتصال مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، وسيتم تنظيم محادثتهما على الفور إن لزم الأمر.