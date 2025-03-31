عن المفاوضات.. إيران تتخذ قرارها وترد على ترامب

وقال عراقجي خلال مقابلة: "وفق ما أُطلعنا عليه من أصدقائنا العُمّانيين، فقد وصلت الرسالة (الإيرانية ردا على الرسالة الأميركية) إلى وجهتها وتم النظر فيها. ونأمل أن يحدد الله ما فيه الخير والصلاح لهذا البلد في هذا اليوم السعيد (عيد الفطر)".

وفي ما يتعلق بكيفية المفاوضات مع الإدارة الأمريكية سواء مباشرة أو غير مباشرة، أكد عراقجي أن بلاده وردا على البلطجة الأمريكية، ترفض إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل البلطجة والتهديد، وذلك بسبب التهديدات التي يتم إطلاقها.

وأكد عراقجي أن إيران مستعدة دائما للتفاوض من موقف متساوٍ.