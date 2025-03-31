ظهر اليوم للمرة الأولى.. من هو والد الشرع؟

حسين الشرع، والد أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، هو اقتصادي وفكري سوري بارز. وُلد في الجولان السوري المحتل عام 1944، وعاش حياة مليئة بالتحديات السياسية والفكرية. درس الاقتصاد في جامعة بغداد وتأثر بالأفكار القومية واليسارية.

عمل في وزارة النفط السورية وكتب العديد من المؤلفات الاقتصادية التي تناولت قضايا النفط والتنمية في العالم العربي. كان من أبرز من دعا إلى إصلاحات سياسية خلال "ربيع دمشق"، وشارك في منتديات حوارية تطالب بالتغيير السلمي وبناء دولة مدنية.

على الرغم من الصعوبات التي واجهها بسبب مواقفه السياسية المعارضة، إلا أن تأثيره الفكري ظل بارزاً في المشهد السوري.