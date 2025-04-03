رداً على ترامب.. كندا تفرض رسوم على السيارات الأميركية

وقال كارني للصحافيين: "كما أبلغتُ الرئيس دونالد ترامب خلال مكالمتنا الهاتفية الأسبوع الماضي، سترد كندا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على السيارات. واليوم، أعلن أن حكومة كندا سترد بشكل جوابي على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات الأمريكية التي لا تتوافق مع شروط اتفاق "التجارة الحرة لأمريكا الشمالية"، وعلى المنتجات التي لا تحتوي على مكونات كندية".

وأكد أن أوتاوا ستنشئ آلية تسمح لشركات صناعة السيارات بتجنب تلك الرسوم الجمركية إذا "حافظت على الإنتاج والاستثمار في كندا".

ويوم أمس الأربعاء أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في خطوة اعتبرها "يوم تحرير أميركا"، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.

كما تم فرض رسوم أعلى على شركاء تجاريين محددين للولايات المتحدة: رسوم بنسبة %34 على الواردات الصينية، وبنسبة %24 على الواردات اليابانية، وبنسبة %20 على واردات الاتحاد الأوروبي.