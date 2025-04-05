الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عن السلاح.. هذا ما ستقوله الدولة اللبنانية لأورتاغوس (الشرق الأوسط)

2025-04-05 | 01:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن السلاح.. هذا ما ستقوله الدولة اللبنانية لأورتاغوس (الشرق الأوسط)
عن السلاح.. هذا ما ستقوله الدولة اللبنانية لأورتاغوس (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

يترقب لبنان ما ستحمله نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، العائدة من تل أبيب، في جولتها على رؤساء: الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام؛ للتأكد من استعدادها للتخلي عن طروحاتها بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وانسحابها من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها، وترسيم الحدود بين البلدين، وإعداد جدول زمني لنزع سلاح «حزب الله»، وذلك في مقابل استعدادها للتجاوب مع الموقف الموحد لأركان الدولة اللبنانية بدعوتهم لوقف الخروق الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى؛ تمهيداً لتثبيت الحدود الدولية بين البلدين.

في هذا السياق، أكد المصدر أن الموقف اللبناني سيكون حاضراً على طاولة مفاوضاتهم مع أورتاغوس. وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينطلقون في موقفهم من إلزام إسرائيل بتطبيق ما نص عليه الاتفاق الذي نفّذه لبنان من جانب واحد، ولبنان باقٍ على التزامه بالقرارات الدولية، وأولها تطبيق الـ1701 بكل مندرجاته. وما نص عليه الاتفاق، باستثناء تثبيت الحدود بين البلدين، لا يحتاج إلى تشكيل مجموعات عمل دبلوماسية، وإنما إلى قرار سياسي تتخذه إسرائيل.

ورأى أن لبنان لا يتهرّب من حصر السلاح بيد الشرعية، التزاماً منه بما تعهّد به عون في خطاب القَسم باحتكار الدولة السلاح، والذي انسحب على البيان الوزاري لحكومة سلام. وقال إن «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، لا يستطيع الالتفاف على أحادية السلاح بيد الدولة؛ كونه يشارك في الحكومة بالواسطة، وكان من مانحي الثقة لها.

وأكد المصدر أنه ليس في مقدور الحزب التفلُّت من التحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان، وبات مضطراً للتكيُّف معها.

وقال إن الحوار يبقى الممر الوحيد لحصر السلاح بيد الدولة، من خلال التوصُّل إلى صياغة استراتيجية دفاعية للبنان.

وأكد المصدر أنه لا مجال لسحب سلاح «الحزب» بالقوة لتفادي حصول انقسام طائفي في لبنان هو في غِنى عنه، ورأى أنه يتوجّب على واشنطن أن تمنح البلد فترة سماح، بالمفهوم السياسي للكلمة، بشرط ألا تكون مديدة، وتؤدي حكماً إلى حصر السلاح بيد الشرعية بلا أي شريك؛ لأن مجرد الإبقاء عليه عالقاً بلا حل يعني أنه لا مجال لإنقاذ لبنان وانتشاله من قعر الانهيار.

عن السلاح.. هذا ما ستقوله الدولة اللبنانية لأورتاغوس (الشرق الأوسط)

محليات

عربي و دولي

مورغان أورتاغوس

سلاح حزب الله

حزب الله

لبنان

رئاسة لبنان

إسرائيل

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأمم المتحدة تحذّر من آثار رسوم ترامب الجمركية
ما مصير تيك توك في أميركا؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

في غزة.. أحرق ديواناً شعرياً ليطهو الطعام! (فيديو)
07:26

في غزة.. أحرق ديواناً شعرياً ليطهو الطعام! (فيديو)

نشر الدكتور رئيس بلدية خان يونس السابق فايز ابو شمالة شريط فيديو وهو يقوم بإحراق ديوان شعر للشاعرة العراقية نازل الملائكة، وكتب: ضاقت علينا نحن أهل القطاع، ولم يبق إلا أن نطعم النار كتبنا وذاكرتنا وتاريخنا وحضارتنا، ولا ذنب لنا ونحن نشعل النــ ار في ديوان شعر للشاعرة العراقية نازل الملائكة، فقد أجبرتنا الحاجة لنشعل النار بأشعارنا وكتبنا، وأعتذر للشعراء والكتاب والمفكرين والمبدعين، حزينٌ أنا!
#أخبار_الجديد

07:26

في غزة.. أحرق ديواناً شعرياً ليطهو الطعام! (فيديو)

نشر الدكتور رئيس بلدية خان يونس السابق فايز ابو شمالة شريط فيديو وهو يقوم بإحراق ديوان شعر للشاعرة العراقية نازل الملائكة، وكتب: ضاقت علينا نحن أهل القطاع، ولم يبق إلا أن نطعم النار كتبنا وذاكرتنا وتاريخنا وحضارتنا، ولا ذنب لنا ونحن نشعل النــ ار في ديوان شعر للشاعرة العراقية نازل الملائكة، فقد أجبرتنا الحاجة لنشعل النار بأشعارنا وكتبنا، وأعتذر للشعراء والكتاب والمفكرين والمبدعين، حزينٌ أنا!
#أخبار_الجديد

رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!
07:00

رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه "سيسمح للمستوطنين بعبور السياج الحدودي مع سوريا، والانضمام إلى "رحلات سياحية" بصحبة مرشدين داخل منطقة عسكرية محظورة، خلال عطلة عيد الفصح المقبلة".

07:00

رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه "سيسمح للمستوطنين بعبور السياج الحدودي مع سوريا، والانضمام إلى "رحلات سياحية" بصحبة مرشدين داخل منطقة عسكرية محظورة، خلال عطلة عيد الفصح المقبلة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025