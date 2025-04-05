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عربي و دولي

رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!

2025-04-05 | 07:00
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رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!
رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه "سيسمح للمستوطنين بعبور السياج الحدودي مع سوريا، والانضمام إلى "رحلات سياحية" بصحبة مرشدين داخل منطقة عسكرية محظورة، خلال عطلة عيد الفصح المقبلة".

وستشمل الجولات غير المسبوقة، التي حصلت على تصريح خاص من الجيش الإسرائيلي، الوصول إلى مناطق خلابة داخل الأراضي السورية، ومناطق أخرى قرب نهر اليرموك، ونقط مراقبة عسكرية، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال الجيش إن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق بين القيادة الشمالية والفرقة 210، ومركز "كيشت يهوناتان" التعليمي، ومدرسة الجولان الميدانية، والمجلس الإقليمي للجولان، وهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.
رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!

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ماكرون والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية ووضع غزة
11:46

ماكرون والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية ووضع غزة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر، فضلا عن بحث الوضع في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

11:46

ماكرون والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية ووضع غزة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر، فضلا عن بحث الوضع في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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