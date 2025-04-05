قائد الحرس الثوري الإيراني: لن نتراجع خطوة سواء في الحرب النفسية أو المواجهة العسكرية

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر، فضلا عن بحث الوضع في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
نشر الدكتور رئيس بلدية خان يونس السابق فايز ابو شمالة شريط فيديو وهو يقوم بإحراق ديوان شعر للشاعرة العراقية نازك الملائكة، وكتب: ضاقت علينا نحن أهل القطاع، ولم يبق إلا أن نطعم النار كتبنا وذاكرتنا وتاريخنا وحضارتنا، ولا ذنب لنا ونحن نشعل النــ ار في ديوان شعر للشاعرة العراقية نازل الملائكة، فقد أجبرتنا الحاجة لنشعل النار بأشعارنا وكتبنا، وأعتذر للشعراء والكتاب والمفكرين والمبدعين، حزينٌ أنا!#أخبار_الجديد