بالفيديو: أدرعي يتجول في مدينة ‎جنين

أدرعي يتجول في مدينة جنين
ظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي محاطا بقوات عسكرية داخل "دوار الداخلية" في جنين بالضفة الغربية.#جنين #إسرائيل pic.twitter.com/3YVskgdRno
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 6, 2025
أدرعي يتجول في مدينة جنين
ظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي محاطا بقوات عسكرية داخل "دوار الداخلية" في جنين بالضفة الغربية.#جنين #إسرائيل pic.twitter.com/3YVskgdRno
شيع حزب الله وأهالي بلدة بليدا ثلة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ودفاعاً عن لبنان وكرامته وشعبه، وشهداء الغدر الصهيوني بمراسم خاصة وموكب حاشد تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى جانب الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين وعوائل الشهداء وحشود من جماهير المقاومة من البلدة والبلدات الجنوبية المجاورة.
ذكرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أنها يُشتبه في وجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا، ويُعد هذا الرقم أعلى بكثير من أي رقم اعترف به الرئيس السابق بشار الأسد على الإطلاق، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.