"الكرة بملعب أميركا".. تصريح لوزير الخارجية الايرانية

أكد وزير الخارجية الإيرانية ​عباس عراقجي​، "أننا لا نقبل بمبدأ التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية لأسباب واضحة تم شرحها مرارا، لكننا أبدينا استعدادنا الكامل للتفاوض غير المباشر من خلال وساطة سلطنة عمان"، مشدداً على أن "الكرة الآن في ملعب أميركا، ونحن بانتظار ردها على اقتراحنا، مع التأكيد على أننا لسنا في عجلة من أمرنا".