الجيش الإسرائيلي يزعم: اغتيال قائد مدفعية الحزب في الطيبة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء اجتماع مع الرئيس الأميركي، إن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الاسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أننا "نريد لإسرائيل أن تكون مشاركة في أي اتفاق بشأن إيران لكن نسعى لتفادي أي صدام، ونحن نجري محادثات مباشرة مع إيران"، لافتاً الى أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران هو الأمر المفضل لدينا".