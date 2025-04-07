الجيش الإسرائيلي يزعم: اغتيال قائد مدفعية الحزب في الطيبة (فيديو)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أننا "نريد لإسرائيل أن تكون مشاركة في أي اتفاق بشأن إيران لكن نسعى لتفادي أي صدام، ونحن نجري محادثات مباشرة مع إيران"، لافتاً الى أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران هو الأمر المفضل لدينا".



