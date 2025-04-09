ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين مجددًا

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "نظرا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذه التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأميركية إلى 125 بالمئة، على أن يسري مفعولها فورا".

وأضاف "نأمل في مرحلة ما، على أن يكون ذلك في المستقبل القريب، أن تدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا".

من جهة أخرى، قرر ترامب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 10بالمئة. وقال "أذنت بوقف مؤقت لمدة 90 يوما، مع فرض تعريفة متبادلة مخفّضة بنسبة 10 بالمئة خلال هذه الفترة، على أن يسري مفعولها فورا".