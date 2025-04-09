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عربي و دولي

ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين مجددًا

2025-04-09 | 15:16
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ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين مجددًا
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين مجددًا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 125 بالمئة بشكل فوري، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "نظرا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذه التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأميركية إلى 125 بالمئة، على أن يسري مفعولها فورا".

وأضاف "نأمل في مرحلة ما، على أن يكون ذلك في المستقبل القريب، أن تدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا".

من جهة أخرى، قرر ترامب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 10بالمئة. وقال "أذنت بوقف مؤقت لمدة 90 يوما، مع فرض تعريفة متبادلة مخفّضة بنسبة 10 بالمئة خلال هذه الفترة، على أن يسري مفعولها فورا".

ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين مجددًا

عربي و دولي

دونالد ترامب

الصين

الرسوم الجمركية

إقتصاد الدول

الولايات المتحدة

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