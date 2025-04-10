بسبب منشور.. 15 دقيقة جنونية في بورصة "وول ستريت"

وذكرت الوكالة أن المستثمرين تفاعلوا بشكل سريع مع منشور أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الأسبوع الماضي لمدة 90 يوما.

وأشارت إلى أن "الأسهم الأميركية تحولت للارتفاع بشكل مفاجئ في غضون دقائق"، في ثالث أيام الموجة البيعية التي أشعلتها رسوم الرئيس ترامب.

ووفقا للوكالة فإن مؤشر "إس آند بي 500" عكس اتجاه وصعد في ثوان بنسبة 3.4% محققا مكاسب في فترة وجيزة بحوالي 2.5 تريليون دولار، لكن مثلما صعد المؤشر بسرعة عادل وانهار ماحيا هذه المكاسب بعد أن نفى البيت الأبيض هذا التصريح.

وعلق كبير المتداولين لدى "تريدماس" بيتر توخمان قائلا: "عندما أدرك المتداولون أن هذه التقارير غير صحيحة، تراجعت الأسهم مجدداً، والآن، يتعرض الجميع لضربة موجعة، هذا جنون".