ايران عن المحادثات مع أميركا: سنعطي فرصة للدبلوماسية

فيما يرتقب أن تنطلق المحادثات الإيرانية الأميركية، غداً السبت، في سلطنة عمان، وسط غموض حول ما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها "ستعطي فرصة للدبلوماسية".

