ايران عن المحادثات مع أميركا: سنعطي فرصة للدبلوماسية
فيما يرتقب أن تنطلق المحادثات الإيرانية الأميركية، غداً السبت، في سلطنة عمان، وسط غموض حول ما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها "ستعطي فرصة للدبلوماسية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، أن "بلاده ستمنح هذه المحادثات فرصة حقيقية".
كما شدد على أن "طهران لن تستبق أي شيء، إنما تنوي تقييم نوايا الطرف الآخر"، على أن ترد لاحقاً.
إلى ذلك، اعتبر أنه "على الولايات المتحدة أن تقدر هذا القرار الذي اتخذته السلطات الإيرانية على الرغم من التوتر بين البلدين".