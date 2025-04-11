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عربي و دولي

حرب الرسوم.. الصين تُصعّد

2025-04-11 | 04:29
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حرب الرسوم.. الصين تُصعّد
حرب الرسوم.. الصين تُصعّد

قالت وزارة المالية الصينية الجمعة إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 نيسان، ارتفاعا من 84 بالمئة التي أعلنتها في وقت سابق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفاً مؤقتاً، لمدة 90 يوماً، بشأن زيادة الرسوم الجمركية، على عشرات الدول، لكنه رفع الرسوم على الصين إلى 125 بالمئة.
وأضافت الوزارة الصينية أن بكين ستتجاهل أي رسوم جمركية إضافية من الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.
وجاء في البيان: "نظرًا لأنه لم يعد هناك أي احتمال لقبول السوق للسلع الأميركية المصدرة إلى الصين بموجب مستويات الرسوم الجمركية الحالية، إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض الرسوم على السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، فلن تولي الصين أي اهتمام لذلك". 
حرب الرسوم.. الصين تُصعّد

عربي و دولي

الصين

أميركا

الرسوم الجمركية

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