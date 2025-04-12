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عربي و دولي

مفاوضات مسقط.. عراقجي يعرض مواقف طهران على نظيره العماني

2025-04-12 | 03:40
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مفاوضات مسقط.. عراقجي يعرض مواقف طهران على نظيره العماني
مفاوضات مسقط.. عراقجي يعرض مواقف طهران على نظيره العماني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إنه عرض مواقف طهران على نظيره العماني لينقلها إلى الجانب الأميركي.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "هدفنا التوصل إلى اتفاق مشرّف ومنصف من موقع متكافئ"، مضيفا أنه "في حال دخل الطرف المقابل بروحية مماثلة فثمة فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمكن أن يفتح الطريق أمام مسار تفاوضي شامل".
جاء ذلك بعيد وصول وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط، اليوم السبت، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأميركي.
وكان مستشار عراقجي قال إنه من غير المرجح الوصول لنتيجة في المفاوضات مع واشنطن في هذه المرحلة، مضيفا أنه سواء فشلت مفاوضات مسقط أو وصلت إلى نتيجة فإن "المنتصر سيكون الشعب والنظام الإيراني".
يشار إلى أن المفاوضات ستتناول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.
مفاوضات مسقط.. عراقجي يعرض مواقف طهران على نظيره العماني

عربي و دولي

عباس عراقجي

عمان

أميركا

إيران

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الخارجية الإيرانية: عراقجي أبلغ نظيره العماني بمحاور المفاوضات ومواقف طهران لنقلها إلى الجانب الأميركي

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