"رياح عاتية" تلغي أكثر من 400 رحلة!

أدّت رياح قويّة هبّت على بكين ومناطق في شمال الصين، إلى إلغاء 413 رحلة جويّة صباح اليوم السّبت من مطار العاصمة الدّولي، وإغلاق معالم سياحيّة وتعليق رحلات قطار.



وأوضحت مصلحة الأحوال الجوّيّة الصّينيّة، أنّ الرّياح القويّة مصدرها خصوصًا دوّامة تشكّلت فوق منغوليا، تتجّه شرقًا وجنوبًا وهي تهب على شمال الصين منذ الجمعة، ويتوقَّع أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرةً إلى أنّه "يُتوقّع أن تهبّ أقوى الرّياح خلال النهار في 12 نيسان، مع تسجيل بعض محطّات الرّصد رياحًا تقترب سرعتها أو تتجاوز المستويات القياسيّة للفترة نفسها منذ العام 1951".



وكانت قد أصدرت بكين أوّل تحذير برتقالي، وهو ثاني أكبر تحذير من رياح عاتية، في غضون عقد من الزّمن، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحاليّة.