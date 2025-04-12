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انطلاق الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط
2025-04-12 | 07:22
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انطلاق الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط
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انطلاق الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط
عربي و دولي
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وإيران
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