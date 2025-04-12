الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:33
"رياح عاتية" تلغي أكثر من 400 رحلة!
02:58
حبوب مخدّرة ودعارة.. الحواجز الظرفيّة بالمرصاد
02:36
الوفد الإيراني في مسقط (فيديو)
00:50
طقس أحد الشعانين في لبنان.. ماطر أو مشمس؟
00:48
الصين تطور أول طائرة إنقاذ مسيرة في العالم
عربي و دولي
أ ف ب: واشنطن تقرّر إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية
2025-04-12 | 09:57
A-
A+
أ ف ب: واشنطن تقرّر إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية
مقالات ذات صلة
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده "للدفاع عن مصالحه" تعليقاً على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية
رويترز: وزارة المالية الصينية ترفع الرسوم الجمركية على سلع أميركية من 84% إلى 125%
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين مجددًا
أ ف ب: واشنطن تقرّر إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية
عربي و دولي
واشنطن
تقرّر
إعفاء
الهواتف
الذكية
والحواسيب
الرسوم
الجمركية
العودة الى الأعلى
قبل ساعات من التفاوض.. خط أحمر أميركي وإيران ترفض التهديد
أردوغان لـ الشرع: نسعى لرفع العقوبات عن سوريا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:50
وزير خارجية عمان: المحادثات الأميركية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة لتقريب وجهات النظر وسنواصل العمل للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار
10:50
وزير خارجية عمان: المحادثات الأميركية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة لتقريب وجهات النظر وسنواصل العمل للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار
10:21
الخارجية الإيرانية: الجانبان الإيراني والأميركي اتفقا على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل
10:21
الخارجية الإيرانية: الجانبان الإيراني والأميركي اتفقا على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل
10:07
وكالة تسنيم: انتهاء المحادثات الإيرانية الأميركية في مسقط
10:07
وكالة تسنيم: انتهاء المحادثات الإيرانية الأميركية في مسقط
يحدث الآن
فن
12:35
وسام بريدي يستذكر شقيقه عصام بريدي في ذكرى وفاته
محليات
12:28
"حوار السلاح" لم يبدأ، إلى حين..
محليات
12:20
جابر للجديد: للأسف خلينا الخراب يمتد... التفاصيل في النشرة المسائية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-11
الرئيس التركي: من المهم للغاية فرض حظر أسلحة على "إسرائيل" ومنع التجارة معها
2025-01-05
حسين أيوب لـ وهلق شو: الكلمة الأساسية لدى الثنائي الشيعي هي للرئيس برّي وقد أبلغ بأنه لا يرغب في التوجه نحو تعديل دستوري
2025-04-07
حاملة طائرات أميركية قرب إيران.. هل اقتربت الضربة؟
2025-04-11
للمرة الثانية وفجراً.. حريق داخل محل الأحذية في طرابلس!
2025-03-03
فيديو - منحته شاكيرا سيارة لامبورغيني و90 ألف دولار فجلبت له التعاسة !!
06:22
سهرة مش عادية بتنطلق الليلة باول حلقة من الموسم الثاني من "مع رابعة" الساعة 20:40 على الجديد
بالفيديو
بالفيديو
07:32
مجلس الوزراء أقر قانون إصلاح القطاع المصرفي.. مراسلة الجديد تطلعنا على التفاصيل
03:30
مراسلة الجديد تتابع وقائع جلسة الحكومة
13:09
اول تعليق للاعلامي وضاح عبد ربه بعد الحجز على جميع ممتلكاته
2025-04-11
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2025
2025-04-11
الحدث - فراس حمدان -الحلقة كاملة
2025-04-11
قضية إنفجار المرفأ.. الجديد تواكب جلسات الإستجواب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:48
قرض الحسن سيُعاود الدفع.. بهذا التاريخ! (صورة)
محليات
04:48
قرض الحسن سيُعاود الدفع.. بهذا التاريخ! (صورة)
محليات
04:43
جعجع لوزير الطاقة: تهانينا الحارة!
محليات
04:43
جعجع لوزير الطاقة: تهانينا الحارة!
عربي و دولي
06:02
هدد باغتيال ترامب.. توقيف أميركي!
عربي و دولي
06:02
هدد باغتيال ترامب.. توقيف أميركي!
عربي و دولي
05:35
على الحدود اللبنانية.. إصابة جندي اسرائيلي!
عربي و دولي
05:35
على الحدود اللبنانية.. إصابة جندي اسرائيلي!
عربي و دولي
05:29
ماذا قال ترامب قبل المفاوضات مع ايران؟
عربي و دولي
05:29
ماذا قال ترامب قبل المفاوضات مع ايران؟
خاص الجديد
14:35
على طريق المطار.. من حاول إحراق "العهد الجديد"؟
خاص الجديد
14:35
على طريق المطار.. من حاول إحراق "العهد الجديد"؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025