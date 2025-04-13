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عربي و دولي

نتنياهو يهاجم ماكرون: مخطئ بشدة

2025-04-13 | 14:44
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نتنياهو يهاجم ماكرون: مخطئ بشدة
نتنياهو يهاجم ماكرون: مخطئ بشدة

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحات له أكد فيها نية باريس الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرا أن ماكرون "مخطئ بشدة" في دعمه لهذه الخطوة.

وقال نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية "في قلب وطننا"، على حد تعبيره، أمر مرفوض، لأنها "لا تطمح إلا إلى تدميرنا"، مضيفاً أنه لن يعرض إسرائيل للخطر بسبب ما وصفها بـ"أوهام منفصلة عن الواقع".
وأكد نتنياهو أنه لا يمكن قبول دروس في الأخلاق تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية من قبل دول تعارض استقلال كورسيكا وكاليدونيا الجديدة، على حد قوله.
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من إعلان ماكرون أن بلاده تدرس الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة.
وقال ماكرون، الأربعاء الماضي، إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين في حزيران المقبل.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فرانس 5" عقب زيارته لمصر والتي استمرت يومين.
وقال ماكرون يتعين علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بفلسطين) ويمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه سيترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين في حزيران المقبل.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنهم يهدفون إلى الانتهاء من قضية الاعتراف بفلسطين خلال المؤتمر المذكور.
وفي تصريح له عام 2024، قال ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "محرما" بالنسبة لفرنسا.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، عززت المعارضة في فرنسا دعواتها للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
نتنياهو يهاجم ماكرون: مخطئ بشدة

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إيمانويل ماكرون

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وزير الدفاع الأميركي: جاهزون لمنع إيران من إمتلاك قنبلة نووية
15:08

وزير الدفاع الأميركي: جاهزون لمنع إيران من إمتلاك قنبلة نووية

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن بلاده لا تزال تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران لوقف مساعيها نحو امتلاك سلاح نووي، لكنه أكد أن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ ضربات تستهدف العمق الإيراني في حال فشلت الجهود السياسية.

15:08

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أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن بلاده لا تزال تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران لوقف مساعيها نحو امتلاك سلاح نووي، لكنه أكد أن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ ضربات تستهدف العمق الإيراني في حال فشلت الجهود السياسية.

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