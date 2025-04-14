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عربي و دولي

أقوى بـ24 مرة من قنبلة هيروشيما.. واشنطن تطوّر قنبلة نووية

2025-04-14 | 05:31
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أقوى بـ24 مرة من قنبلة هيروشيما.. واشنطن تطوّر قنبلة نووية
أقوى بـ24 مرة من قنبلة هيروشيما.. واشنطن تطوّر قنبلة نووية

أعلن مسؤولون في الأمن القومي الأميركي أن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من تطوير قنبلة نووية جديدة تُعد الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، وتفوق في قوتها التدميرية قنبلة هيروشيما بـ24 مرة.

وبحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول في الإدارة الوطنية للأمن النووي، فإن القنبلة من طراز B61-13 سيتم تسليمها قبل الموعد المقرر، حيث كانت الخطة تستهدف إتمام المشروع مع نهاية السنة المالية الحالية، أي بعد 7 أشهر.

 

وبدأت عملية تطوير أحدث نسخة من القنبلة في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2023.

 

وأضاف المتحدث: "ستوفر B61-13 خيارات إضافية ضد أهداف عسكرية محددة أكثر صعوبة وواسعة النطاق".

 

القنبلة الجديدة نسخة مطوّرة من قنبلة B61 الشهيرة، وتصل قوتها التدميرية القصوى إلى 360 كيلو طن (وحدة قياس وزن تعادل 1000 طن)، مقارنة بـ15 كيلو طن لقنبلة هيروشيما و21 كيلو طن لقنبلة ناغازاكي.

 

وصرحت مختبرات سانديا الوطنية، التي تُطوّر القنبلة الجديدة، بأن برنامج B61-13 "اعتمد على تخطيط مبتكر، مما أدى إلى تسليمه قبل الموعد المتوقع بسبعة أشهر.

 

وأشار بيانهم إلى "تحدٍّ حاسم وحاجة ملحة" لتسريع وتيرة العمل، وقالوا إن "فريق B61-13 أكمل متطلبات الإنتاج بشكل مشترك مع مختبر لوس ألاموس الوطني والإدارة الوطنية للأمن النووي".

أقوى بـ24 مرة من قنبلة هيروشيما.. واشنطن تطوّر قنبلة نووية

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