ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا ليست حربي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وليست حربه، فيما بدا ردا على اتهامات من كييف انتقدت الموقف المحايد لترامب.