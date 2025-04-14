ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا ليست حربي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وليست حربه، فيما بدا ردا على اتهامات من كييف انتقدت الموقف المحايد لترامب.
وأكد ترامب أن "الخطأ بشأن روسيا وأوكرانيا يتمثل في اندلاع الحرب في المقام الأول"، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليس ملاكا وكان على بايدن أن ينهي الحرب في أوكرانيا".
وجاءت تصريحات ترامب بعد انتقادات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لما سماه موقف "الحياد" الذي يتخذه نظيره الأميركي تجاه الهجمات الروسية على بلاده.