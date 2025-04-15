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عربي و دولي

آلاف الإصابات.. والسبب "عاصفة"!

2025-04-15 | 09:49
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آلاف الإصابات.. والسبب &quot;عاصفة&quot;!
آلاف الإصابات.. والسبب "عاصفة"!

سجلت المحافظات العراقية آلاف حالات الاختناق جرّاء موجة الغبار التي تجتاح البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق، فيما أكدت توفر الأدوية والأكسجين لمواجهة تداعيات الغبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قوله إن "عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات".

وأضاف أن "أكثر الإصابات سجلت في محافظة البصرة بواقع 1041 إصابة، تلتها المثنى بـ874 إصابة، ثم ميسان بـ628 إصابة، والنجف بـ451 إصابة، وذي قار بـ268 إصابة، والديوانية بـ265 إصابة، وواسط بـ220 إصابة".

وأشار إلى أن "أغلب هذه الحالات تماثلت للشفاء التام وغادرت بعد تلقي العلاجات اللازمة من قبل ملاكات وزارة الصحة في ردهات الطوارئ".

وبيّن أن "الوزارة لم تواجه أي مشكلة في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين".

ولفت إلى أن "الملاكات الصحية من أطباء وممرضين وكوادر ساندة من مهندسين وإداريين وفنيين كانوا متواجدين على مدار الساعة".

وأكد على أنه "لم نسجل أي حالة وفاة، ولا توجد حالات رقود في العناية المركزة أو غيرها".
 
آلاف الإصابات.. والسبب "عاصفة"!

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