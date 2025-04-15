"القسام" تعلن فقدان الاتصال بآسري الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر
أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء فقد الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم.
وأضاف أن كتائب القسام لا تزال تحاول الوصول إليهم حتى اللحظة.
وقال أبو عبيدة -في منشور عبر تليغرام- إن تقديراتهم تشير إلى أن "جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".