"القسام" تعلن فقدان الاتصال بآسري الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

وأضاف أن كتائب القسام لا تزال تحاول الوصول إليهم حتى اللحظة.

وقال أبو عبيدة -في منشور عبر تليغرام- إن تقديراتهم تشير إلى أن "جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".