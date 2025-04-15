الرئيس التركي: أي طرف يحاول زعزعة إستقرار سوريا سيجدنا أمامه إلى جانب الحكومة السورية

الرئيس الإيراني: ترامب يطالبنا بنزع سلاحنا كي تفعل بنا إسرائيل ما فعلته في غزة كما أنه يتهمنا بزعزعة الاستقرار في المنطقة بينما كنا ضحية للإرهاب