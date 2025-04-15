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عربي و دولي

أردوغان عن الملف السوري: بعض الأطراف تختبر صبرنا

2025-04-15 | 12:57
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أردوغان عن الملف السوري: بعض الأطراف تختبر صبرنا
أردوغان عن الملف السوري: بعض الأطراف تختبر صبرنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده إلى إلى جانب الحكومة السورية ولن تسمح بتقسيم سوريا بحجة الإرهاب. وحذر من أن "أي طرف يحاول زعزعة استقرار سوريا سيجدنا أمامه إلى جانب الحكومة السورية".

وأشار أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء. إلى أن بعض الأطراف تختبر صبر تركيا في ما يخص سوريا، لافتا إلى أن كل من يريد إثارة الفتن في سوريا سيجد نفسه في مواجهة تركيا.
وشدد الرئيس التركي على أن عودة سوريا إلى ما قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي "احتمال مستبعد" وأن عهدا جديدا بدأ فيها منذ ذلك التاريخ.
وعلى هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية، عقد أردوغان يوم الجمعة الماضي لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال اللقاء عدم السماح بافتعال أحداث الفوضى في سوريا.
وأشار إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد استقرارا وازدهارا وسلاما في سوريا، كما شدد أردوغان على أن تركيا ستستمر في بذل الجهود الدبلوماسية بهدف رفع العقوبات الدولية المفروضة عن سوريا.
أردوغان عن الملف السوري: بعض الأطراف تختبر صبرنا

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

سوريا

تركيا

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