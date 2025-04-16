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مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية
مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية
مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية
مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية
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وزير حرب إسرائيل: إذا أصرت حماس على رفض الصفقة فنشاط الجيش سيتوسع
2025-04-16 | 03:51
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وزير حرب إسرائيل: إذا أصرت حماس على رفض الصفقة فنشاط الجيش سيتوسع
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