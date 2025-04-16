وزير حرب إسرائيل: إذا أصرت حماس على رفض الصفقة فنشاط الجيش سيتوسع

مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية

مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية

مراسلة الجديد: هناك توجّه عام نحو إقرار قانون رفع السرية المصرفية

مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية