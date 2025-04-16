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عربي و دولي

رسالة من خامنئي إلى بوتين.. وزير الخارجية الايراني يكشف!

2025-04-16 | 05:49
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رسالة من خامنئي إلى بوتين.. وزير الخارجية الايراني يكشف!
رسالة من خامنئي إلى بوتين.. وزير الخارجية الايراني يكشف!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ "زيارتي إلى روسيا هي لتسليم رسالة من المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ولفت إلى "أننا نسمع مواقف متناقضة من المسؤولين الأميركيين وهذا لن يكون مفيدا في سير المفاوضات"، بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد جولة مباحثات غير مباشرة في مسقط.

وقال عراقجي: "أعتقد أنه يمكننا بدء الحوار بشأن إطار لاتفاق محتمل إذا جاء الجانب الأميركي بمواقف بناءة"، موضحًا أنّه "يجب أن نطلع على المواقف الحقيقية للجانب الأميركي خلال جلسة المفاوضات المقبلة" يوم السبت في مسقط.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أنّ "حقنا في تخصيب اليورانيوم أمر حقيقي ومقبول وغير قابل للتفاوض".

وتأتي زيارة عراقجي إلى موسكو تزامنًا مع مفاوضات أميركية إيرانية غير مباشرة بوساطة من السلطات العمانية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
 
 
 
 
رسالة من خامنئي إلى بوتين.. وزير الخارجية الايراني يكشف!

عربي و دولي

عباس عراقجي

ايران

روسيا

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