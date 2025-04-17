أمير قطر: موقفنا ثابت أنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

العودة الى الأعلى وزير الدفاع السعودي يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية في طهران